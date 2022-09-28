Elazığ haber! Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Elazığ haberleri: Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 3 şüpheliyi ve bulundukları araçları takibe aldı. Palu ilçesinin Kayahisar köyü mevkisinde şüphelilerin bulundukları araçları durduran ekipler, yapılan aramada plakasız motosiklette 600 gram, diğer iki şüphelinin bulunduğu araçta ise 1 kilo 700 gram olmak üzere toplam 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / İsmail Şen Elazığ Güncel Haberler

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