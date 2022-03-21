Elazığ'da köylüler hırsızlık şüphelisini linç etmek istedi

KOVANCILAR, ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Yazıbaşı köyünde bir eve hırsızlık yapmak amacıyla girdiği iddia edilen zanlı, köylülerce linç edilmek istendi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yazıbaşı köyündeki bir eve hırsız girdiğini fark eden köy sakinleri, jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekibi, zanlı A.K'yi gözaltına aldı.

Öfkeli köylüler, şüpheliyi, jandarma aracına götürülürken linç etmek istedi.

Zanlıya saldıran köylülere müdahale eden jandarma ekibi, A.K'yi Kovancılar Jandarma Komutanlığına götürdü.