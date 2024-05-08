Elazığ'da düzenlenen operasyonda 26 hükümlü yakalandı
Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında, firari hükümlülerin yakalanması için yapılan çalışmalarda 26 hükümlü gözaltına alındı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 26 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 26 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.