Elazığ'da aç kalan tilkiler şehre indi
Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler, şehir merkezine indi. Yiyecek bulmaya çalışan tilkilerin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Elazığ'da aç kalan tilkiler şehre indi
ELAZIĞ - Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler, şehir merkezine indi.
Edinilen bilgiye göre, yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler, Harput Mahallesi'ne indi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilkiler, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.