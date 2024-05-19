Elazığ'da aç kalan tilkiler şehre indi

ELAZIĞ - Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler, şehir merkezine indi.

Edinilen bilgiye göre, yiyecek bulmakta zorlanan tilkiler, Harput Mahallesi'ne indi. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilkiler, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.