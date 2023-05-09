Elazığ'da 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Elazığ'da 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Elazığ'da 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda yapılan çalışmanın sonucunda 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.Y'nin Harput Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler F.Y'yi yakaladı.
F.Y. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel