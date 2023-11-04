Elazığ, Batman ve Mardin'de AK Parti Gençlik Kollarından Gazze'deki saldırılara tepki

Elazığ, Batman ve Mardin'de AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

AK Parti Elazığ İl Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda "Filistin'de zulme dur de" yazılı pankart açarak, İsrail'i protesto etti.

İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Burak Kürüm, yaptığı açıklamada, Filistin'de İsrail'in 7 Ekim'den bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturduğunu söyledi.

Gazze'deki yaşlı, çocuk, kadın her bir sivilin su ve gıda dahil temel ihtiyaçları edinmelerinin bile engellendiğini ifade eden Kürüm, "İsrail'in bu gaddarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus pus olmuş, hatta kimileri İsrail'e destek için sıraya girmiştir." dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Gazi Caddesi'ne kadar yürüdü.

Batman

Batman'da AK Parti İl Başkanlığı önünde Filistin bayrakları taşıyan, "Gazze'de soykırım var" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıyan partililer, İsrail karşıtı sloganlar attı.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Alper Yasin Aslan, yaptığı açıklamada, "Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de, İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırmıştır." ifadelerini kullandı.

Mardin

Mardin'de AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri ve vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya geldi.

İl Gençlik Kolları Başkanı Tarık Atlı, İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de hastanelerin bile bombalandığına dikkati çekti.

Atlı, "Türkiye'nin ötesinde, bölgenin en büyük gençlik hareketi olan AK Gençlik olarak daha adil bir dünya diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanı'mızın izinde, her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirtiyoruz." diye konuştu.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve İl Başkanı Vahap Alma'nın da katıldığı programda, ellerinde döviz ve bayraklarla İsrail karşıtı sloganlar atan gençler, Vali Ozan Caddesi'ne kadar yürüdü ve İsrail'in yaptığı zulmü kınadı.