EKSKAVATÖR YÜKLÜ TIR DEPREM BÖLGESİNE GİDERKEN DEVRİLDİ Güncel Haberler ÇORUM'dan yardım için deprem bölgesine giden ekskavatör yüklü TIR kaza yaptı. ÇORUM'dan yardım için deprem bölgesine giden ekskavatör yüklü TIR kaza yaptı. Devrilen TIR'dan yara almadan kurtulan sürücü Mustafa Kaya iş makinesini deprem bölgesine ulaştıramamanın üzüntüsünü yaşadı. Kaya'yı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın teselli etti. Çorum Belediyesi'ne ait TIR, yüklediği ekskavatörü deprem bölgesine ulaştırmak üzere dün akşam saatlerinden Çorum'dan yola çıktı. Mustafa Kaya'nın kullandığı TIR, Kayseri Pınarbaşı Kavşağı'nda yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Mustafa Kaya kazadan yara almadan kurtuldu. BAŞKAN SÜRÜCÜ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ Kaza sonrası büyük üzüntü yaşayan sürücü Mustafa Kaya'yı telefonla arayan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Aşgın, 'Kazaya değil deprem bölgesinde bir iş makinesinin eksik çalışacak olmasına üzülüyorum' diyen sürücü Kaya'yı teselli etti. Başkan Aşgın, bölgeye yeni iş makineleri göndermeye devam edeceklerini vurguladı.(DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Halil İbrahim Aşgın Mustafa Kaya Çorum Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› EKSKAVATÖR YÜKLÜ TIR DEPREM BÖLGESİNE GİDERKEN DEVRİLDİ - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.