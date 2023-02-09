EKSKAVATÖR YÜKLÜ TIR DEPREM BÖLGESİNE GİDERKEN DEVRİLDİ
Güncel Haberler
ÇORUM'dan yardım için deprem bölgesine giden ekskavatör yüklü TIR kaza yaptı.
ÇORUM'dan yardım için deprem bölgesine giden ekskavatör yüklü TIR kaza yaptı. Devrilen TIR'dan yara almadan kurtulan sürücü Mustafa Kaya iş makinesini deprem bölgesine ulaştıramamanın üzüntüsünü yaşadı. Kaya'yı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın teselli etti.
Çorum Belediyesi'ne ait TIR, yüklediği ekskavatörü deprem bölgesine ulaştırmak üzere dün akşam saatlerinden Çorum'dan yola çıktı. Mustafa Kaya'nın kullandığı TIR, Kayseri Pınarbaşı Kavşağı'nda yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Mustafa Kaya kazadan yara almadan kurtuldu.
BAŞKAN SÜRÜCÜ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Kaza sonrası büyük üzüntü yaşayan sürücü Mustafa Kaya'yı telefonla arayan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Aşgın, 'Kazaya değil deprem bölgesinde bir iş makinesinin eksik çalışacak olmasına üzülüyorum' diyen sürücü Kaya'yı teselli etti. Başkan Aşgın, bölgeye yeni iş makineleri göndermeye devam edeceklerini vurguladı.(DHA)