Ekrem İmamoğlu'ndan Mitingde Önemli Mesajlar

(MUĞLA) - Muğla Menteşe'de düzenlenen "Haklarımızdan vazgeçmiyoruz, toprağımızı vermiyoruz" mitinginde, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki cezaevinden yazdığı mektup okundu. İmamoğlu, mektubunda, "Milletin haklarını hiçe sayan bu iktidar, Akbelen'de de anayasayı ve hukuku çiğneyerek, baskıyla, zulümle sonuç almaya çalışıyor. Hiçbir vatansever, içinde insan ve doğa sevgisi olan, Allah korkusu taşıyan hiç kimse ormanların talan edilmesine, zeytinliklerin yok edilmesine seyirci kalamaz. Maden yatırımları, ülkemiz için elbette çok önemlidir. Ancak riskleri doğru hesaplanmamış, geri dönüşü olmayan tahribatlar yaratan, vatandaşlarımızı ağır bir biçimde mağdur eden yatırımlar, yanlış ve tehlikeli yatırımlardır" açıklamalarında bulundu.

Türkiye'nin 30 ilinden gelen köylülerin oluşturduğu "Toprağımızı Vermiyoruz Platformu", zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da öngören 7554 sayılı torba yasayı protesto etmek için Muğla'da "Haklarımızdan vazgeçmiyoruz, toprağımızı vermiyoruz" mitingi düzenledi. Mitingde, Ekrem İmamoğlu'nun mektubu da okundu. İmamoğlu, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Muğlalılar; yurdunu, ülkesini canı gibi seven, vatan toprağına canı gibi sahip çıkan, benim temiz kalpli, cesur vatandaşlarım…

Sizleri Silivri'deki hücremden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Verdiğiniz onurlu mücadele için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ülkemiz maalesef, adalet ve merhamet duygusunu yitirmiş, haksız kazanç ve çıkar şebekeleri tarafından yağmalanıyor. 86 milyonun haklarını, bu ülkenin menfaatlerini korumakla yükümlü iktidar, bu kirli sürecin tam merkezindedir. Vatan toprağının kıymetini bilmeyen, ülkeyi bir ganimet gibi gören bu anlayış, millete sırtını dönmüştür. Milletin ihtiyaçlarına sırtını dönmüştür, milletin iradesine sırtını dönmüştür.

"Madencilik alanındaki yanlış yatırımların maliyetini, milletçe, kuşaklar boyu öderiz"

Milletin haklarını hiçe sayan bu iktidar, Akbelen'de de anayasayı ve hukuku çiğneyerek, baskıyla, zulümle sonuç almaya çalışıyor. Hiçbir vatansever, içinde insan ve doğa sevgisi olan, Allah korkusu taşıyan hiç kimse ormanların talan edilmesine, zeytinliklerin yok edilmesine seyirci kalamaz. Maden yatırımları, ülkemiz için elbette çok önemlidir. Ancak riskleri doğru hesaplanmamış, geri dönüşü olmayan tahribatlar yaratan, vatandaşlarımızı ağır bir biçimde mağdur eden yatırımlar, yanlış ve tehlikeli yatırımlardır. Madencilik alanındaki yanlış yatırımların maliyetini, milletçe, kuşaklar boyu öderiz. Onun için, maden yatırımlarının uzun vadeli bir bakış açısıyla, yerel irade ve hassasiyetleri gözeterek, merkezi bir ekonomik ve sosyal plan çerçevesinde ele alınması şarttır.

"Başka vatanımız yok ve biz, bu vatanı canımızdan aziz biliyoruz"

Kısa vadeli siyasi hesaplarını, birtakım küçük grupların çıkarlarını kamu yararının ve memleketin geleceğinin önüne koyanlar şunu çok iyi bilsinler ki; kimsenin yaptığının yanına kar kalmayacağı günler yakındır. 2018'den bu yana, 26 milyon metrekare vatan toprağının orman vasfını yitirmesine sebep olanlar, bunun bedelini sandıkta ve yargı önünde ödeyecekler. Zeytinliklerimizin, derelerimizin, yaylalarımızın yok olmasına sebep olanlar, bunun bedelini sandıkta ve yargı önünde ödeyecekler. Akbelen'de ve ülkenin dört bir yanında ormanlarımıza, zeytinliklerimize, derelerimize, yaylalarımıza, verimli ovalarımıza, su kaynaklarımıza sahip çıkanlar, vatan müdafaasındadırlar. Onlarla birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü başka vatanımız yok ve biz, bu vatanı canımızdan aziz biliyoruz. Sizlere, yürekli mücadeleniz için, bir kez daha ülkem adına teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kalın sağlıcakla. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı."