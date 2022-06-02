Ekonomik Krizin Sürdüğü Sri Lanka'nın, Hayvanat Bahçelerindeki Hayvanları Beslemek İçin Parası Tükendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ekonomik Krizin Sürdüğü Sri Lanka'nın, Hayvanat Bahçelerindeki Hayvanları Beslemek İçin Parası Tükendi

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Ekonomik Krizin Sürdüğü Sri Lanka'nın, Hayvanat Bahçelerindeki Hayvanları Beslemek İçin Parası Tükendi

KOLOMBO, 2 Haziran (Xinhua) -- Sri Lanka'daki yerel basında Perşembe günü çıkan haberlere göre, ülkedeki Zooloji Departmanı, Yaban Hayatı Koruma Bakanlığı'na, devam eden ekonomik kriz nedeniyle hayvanat bahçelerindeki hayvanlar için günlük yiyecek sağlayacak kaynak kalmadığını bildirdi.

KOLOMBO, 2 Haziran (Xinhua) -- Sri Lanka'daki yerel basında Perşembe günü çıkan haberlere göre, ülkedeki Zooloji Departmanı, Yaban Hayatı Koruma Bakanlığı'na, devam eden ekonomik kriz nedeniyle hayvanat bahçelerindeki hayvanlar için günlük yiyecek sağlayacak kaynak kalmadığını bildirdi. Basında çıkan haberlere göre, departman yetkilileri, yabancı turist ve yerli ziyaretçilerin azalması nedeniyle ciddi kaynak sorunu yaşandığını belirtti. Yetkililer, hükümet tarafından yıllık bütçeye ayrılan paranın da tükenmekte olduğunu vurguladı.

Yaban Hayatı Koruma Bakanı, yetkililere, hayvanların beslenmesi için mali kaynak sağlanması konusunda hazineye danışmak üzere adımlar atılacağını söylemişti. Asya'nın en eski hayvanat bahçelerinden biri olan Sri Lanka'daki Dehiwala Zooloji Bahçesi, dünyanın her tarafından gelen hayvanlardan oluşan önemli bir koleksiyona sahip. Sri Lanka, ilaç, akaryakıt ve gıda gibi temel ihtiyaçların eksikliğine yol açan döviz sıkıntısı yüzünden en kötü ekonomik krizlerinden birini yaşıyor.

Xinhua / Güncel

Sri Lanka turist Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title