Ehliyetsiz sürücü kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı, hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, ehliyetsiz bir sürücü tarafından kullanılan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Marmaracık Mahallesi'nde babasına ait 39 LC 039 plakalı otomobili kullanan K.G. (17) kırmızı ışıkta bekleyen İ.K. idaresindeki 61 K 15287 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye geldi.
Sağlık ekipleri K.G'nin hayatını yitirdiğini belirledi. K.G'nin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
K.G'nin Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşadığı öğrenildi.