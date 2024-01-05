Eğitim-Sen İzmir 5 Nolu Şube, Yaz Saati Uygulamasını Protesto Etti

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) İzmir 5 Nolu Şube üyeleri, yaz saati uygulamasını protesto etti.

Eğitim-Sen İzmir 5 Nolu Şubesi, yaz saati uygulamasını protesto etmek için bugün akşam Buca Şehit Hüseyin Şimşek Ortaokulu önünde toplandı. "Karanlıkta Eğitim Olmaz" yazılı pankart açan eğitimciler, ellerinde "Sağlıklı uyku her çocuğun hakkı", "Çocuklar uykusuz aileler huzursuz", "Karanlıkta değil aydınlıkta eğitim" yazılı dövizler taşıdı.

Eğitimciler adına basın açıklamasını Eğitim-Sen İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Candemir yaptı. Candemir açıklamasında "İzmir Türkiye'nin en batısında bulunan illerden bir tanesi olarak yaz saati uygulamasından en çok etkilenen illerden bir tanesidir. Ayrıca İzmir depremi nedeniyle yaklaşık 300 eğitim kurumu hasar almış ve boşaltılmıştır. Bu nedenle başta Buca olmak üzere İzmir merkezin bir çok yerinde okullar birleştirilmiş, aynı binayı birden çok okul kullanmaya başlamıştır. Zaten merkezdeki bir çok okulda ikili eğitim yapılırken bu sayı katlanmıştır. Bazı okullarda eğitim saat 07.20 de başlayıp 20.00 da bitmektedir. Kalıcı yaz saati uygulamasının öğrenciler ve eğitim emekçileri dışında veliler açısından da olumsuz sonuçlarını ne yazık ki bize ulaşan şikayetlerden görmekteyiz. En önemli şikayet konusu da güvenlik ve kaygıdır. Çocuklarını okula bırakamayan veya okul çıkışında alamayan velilerde korku ve kaygı had sahaya ulaşmıştır. Bu çağdışı uygulama, herkesi depresif hale getirip, emekçileri, öğrencileri güne karamsar başlatmaktadır.İktidarın iddiasının aksine veriler gösteriyor ki hükümetin yaz saati uygulamasını kalıcılaştırıp, kış saatini kaldırmasıyla elektrik tüketiminde bir artışa neden olduğu görülmektedir" dedi.

"KAMU YARARI KAPSAMINDA DÜZENLEMELER YAPILMASI ZORUNLUDUR"

Açıklamada yaşanan zorlukları dile getiren Savaş Candemir, "Elektrik tüketiminin yoğun olduğu İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir ve Bursa gibi büyük illerde sabah okula ve işe gitmek için gün doğmadan kalkılmak zorunda kalınması hanelerin enerji tüketimini artırmıştır. Hükümet; hem yurttaşlara sıkıntı veren, hem dış dünyayla iletişim açısından sorunlar yaratan, hem trafik kazalarında artışa neden olduğu belirtilen, hem de elektrik tüketiminde tasarruf değil israf yaratan bu uygulamadan bir an önce vazgeçmelidir. Enerji Bakanlığı'nın gereksiz ısrarı nedeniyle zor durumda kalan kurumlar kendileri çözüm üretmeye çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı okul saatlerinin ileri alınması için çalışma başlattığını açıklamıştır.Kişilerin ya da kurumların gereksiz ısrarları ya da elektrik şirketlerine para kazandırmak için değil kamu yararı kapsamında düzenlemeler yapılması zorunludur" ifadelerini kullandı.

"İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE CİDDİ OLUMSUZ ETKİLERİ VAR"

Kış saatine geçilmemesinin toplum sağlığı üzerine olumsuz etkiler yarattığına da dikkat çeken Başkan Candemir, şunları söyledi:

"Güneş ışığından daha fazla yararlanarak enerji tasarrufu sağlamak amacıyla uygulanan "yaz saatinin, kış aylarında da sürdürülmenin enerji tüketimi açısından hiçbir ekonomik getirisi olmadığı gibi biyolojik saatin bozulması nedeni ile insan sağlığı üzerine ciddi olumsuz etkileri vardır. Toplumda depresyon, dikkat dağınıklığı, metabolik sorunlar başta olmak üzere pek çok hastalığın yanı sıra kazaların artışı, bu sağlık sorunları ile ilgili hastalık, ölüm ve sakatlıkların da artışı anlamına gelir. Yetkilileri, toplumun sağlığı ve geleceği üzerine etkileri olabilecek kararlarlar alırken çok yönlü değerlendirmeye ve insan sağlığını her şeyin önünde bir değer olarak ele almaya davet ediyoruz. Bizler bu ülkenin aydınlık yüzü olarak İtiraz ediyoruz. ve Eğitim Sen olarak, aynı bir mum gibi eridikçe etrafımızı aydınlatıyor, bu kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılmasını talep ediyoruz"