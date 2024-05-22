Ege Üniversitesi, çocuklara arkeolojiyi sevdirmek için proje başlattı

Ege Üniversitesi (EÜ) Arkeoloji Bölümünce, 3-6 yaş çocuklara arkeolojiyi ve tarihi sevdirmek amacıyla "Kültürel Miras ve Arkeolojinin Öneminin Alfa Kuşağına Aktarılması Projesi" başlatıldı.

Menemen Seyrek İlkokulundaki etkinlikte 200 çocuk, proje kapsamında hazırlanan kitaplarda boyama yaptı.

Etkinlikte konuşan EÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Batmaz, çocuklara arkeolojiyi ve kültürel mirası sevdirmek için bir boyama kitabı hazırladıklarını anlattı.

Batmaz, 3-6 yaş arası çocukların boyama yaparak daha kolay öğreneceği fikriyle hareket ettiklerini belirterek, "Alfa kuşağı bizim geleceğimiz ve onlara her seviyede eğitim vermek durumundayız. Biz de arkeoloji bölümü olarak en küçükten başlamak üzere çocuklarımıza arkeoloji eğitimi ve bilinci, kültürel miras gibi konularda eğitimler vermeyi hedefledik. Projemiz kapsamında bir anaokulunu seçtik ve çocuklarımıza boyama defterleri, kalemleri dağıtarak onların ilgilerini çekecek şekilde aktivite düzenledik." diye konuştu.

Çizimlerin çocukların psikolojine uygun olarak hazırlandığını ifade eden Batmaz, "Çocuklarımız boyama yaparken bir taraftan da boyadıkları figürler hakkında bilgi veriliyor. Yani hem eğlenip hem de öğreniyorlar. 3 ay sürecek projemizin öğrencilerimiz açısından son derece olumlu olacağına inanıyorum." dedi.

Projede yer alan arkeoloji bölümü öğrencisi Melahat Gülümhan Tunger de, "Ağaç yaşken eğilir" sözüne uygun olarak çocukları hedefe alan bir proje hazırladıklarını söyledi.

Tunger, kitapta ilk insan yaşamı, nesli tükenen hayvanlar, ateşin bulunması, mağara içi ve açık alanda yerleşimlerin nasıl yapıldığı, avcı toplayıcılık, tekerleğin bulunması, aydınlanma ve ısınmanın sağlanması gibi konularda anlatımlar bulunduğunu dile getirdi.