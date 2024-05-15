Ege Denizi Karaburun açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi Karaburun açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Ege Denizi Karaburun açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi Karaburun açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.