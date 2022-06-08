Efes-2022'de basın brifingi yapıldı - Haberler

İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde icra edilen Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda basın brifingi gerçekleşti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından Efes-2022, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ABD, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çekya, Etiyopya, Fransa, Gambiya, Gürcistan, Irak, Ingiltere, Italya, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Güney Kore, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Letonya, Libya, Macaristan, Malezya, Moğolistan, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Ruanda, Slovakya, Somali, Ürdün ülkelerinden görevlendirilen birlik ve unsurların katılımı ile yapılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Yüzbaşı Burcu Naliç Yokuva, Konak Orduevi'nde, basın mensuplarına bilgi verdi.

Yukova, tatbikatın birleşik ve müşterek harekatta katılımcı ülke unsurları ile oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin, askeri imkan ve kabiliyetlerini, verilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbe hazırlık seviyesinin idame ettirilmesinin amaçladığını belirtti.

Tatbikatın birleşik ve müşterek harekatın planlanması, koordinasyonu ve icrası konusunda personeli yetiştirmek, karşılıklı çalışılabilirliği geliştirmek, birleşik ve müşterek harekatın, komuta kontrol usullerini, elektronik harp taktik ve tekniklerini, hava sahasının kontrol ve yönetim usullerini denemek ve geliştirmeyi hedeflediğini dile getiren Yokuva, şöyle dedi:

"Tatbikatın hedefleri arasında Taktik Data Link (TDL) sistemlerinin etkin şekilde kullanılmasını sağlamak, katılımcı ülkelerin kara, deniz ve hava kuvvetleri envanterindeki harp silah ve araçlarının birleşik ve müşterek bir harekatta müşterek kullanılma usul, taktik, yetenek ve tekniklerini denemek ve geliştirmek, birleşik ve müşterek harekatın lojistik desteğinin planlama ve icra esaslarını geliştirmek, siber savunma kapsamında farkındalık seviyesini artırmak, siber olaylara müdahale esaslarını test etmek ve ortak siber güvenlik anlayışı oluşturmak, tatbikata katılan birlikler arasında asimetrik tehditlere müşterek olarak karşı koyma, hibrit harekat icra etme imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek, kamu kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek de bulunuyor."

"Tatbikata 1100 yabancı personel katılıyor"

Tatbikatın önceki yıllarda yapılanlardan da farklılık gösterdiğini aktaran Yokuva, şöyle devam etti:

"Efes 2022'nin önceki yıllardaki tatbikatlardan teröristle mücadele harekatları Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı, Pençe, Pençe-Kartal, Pençe-Şimşek, Pençe-Kaplan ve Pençe-Yıldırım harekatlarından elde edilen tecrübelerin muharebe sahasına yansıtılması, hibrit harekat ortamının esas alınması, meskun mahal muharebeleri, özel kuvvetlerle gece denizden ve havadan sızma, baskın ve kritik personelin kurtarılması, birleşik olarak icra edilmesi, tatbikat sorumluluğunun paylaştırılması, birlik eğitimi yanında karargah eğitimi için de tedbir alınması, sivil kurum ve kuruluşlarının tatbikat sürecinde yer alması, tatbikatta yaklaşık 1100 yabancı personelin katılması, kapsamlı yaklaşım çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla milli sivil sanayi kuruluşlarını dahil olması yönlerinden önceki yıllarda icra edilen tatbikatlardan farklılık gösteriyor."

Tatbikat

Tatbikatta hiçbir ülkenin hedef alınmadığı, Birleşmiş Milletlerin, Barışı Destekleme Harekatı kapsamında uygulayabileceği, Barış Destekleme Harekatı jenerik senaryosundan istifade edildiği belirtiliyor.

TÜBİTAK desteğiyle Lentatek tarafından geliştirilen kamikaze insansız hava aracı Kargı, bu yılki tatbikatta kullanılan araç ve silah sistemleri arasında yer alıyor.

Akıncı TİHA, Barış Pınarı Harekatı'nda da kullanılan 800 metre menzilli, ayarlanabilen tetik hassasiyetli KNT-76 keskin nişancı tüfeği, VİHA (vurucu insansız hava aracı), Kirpi-2, Kobra-2 ve Vuran taktik tekerlekli zırhlı aracı, Kirpi-2 patlayıcı madde ve şüpheli cisim imha aracı, 106 milimetrelik havan ile aydınlatma mühimmatı kullanarak atış icrası, Proton Elic tünel tespit cihazı ve PARS OMTAS kuleli tekerlekli aracı ile 35 milimetrelik modernize çekili top (hava savunma sistemi) tatbikatta ilk kez kullanılıyor.

Efes 2022'de taarruz helikopteri desteği sadece milli imkanlarla üretilen T129 Atak helikopterleriyle sağlanacak.

Tatbikata 86 ülkeden askeri ateşe ve gözlemci davet edildi. Tatbikata 1100'ü katılımcı ülkelerden olmak üzere 10 binden fazla personel katılıyor.

Tatbikat, milli ve yabancı gözlemci, yabancı ülke askeri ateşeleri, basın, yerel sivil idareci ve yöneticileri ile şehit ve gazi ailelerine açık olarak icra ediliyor.