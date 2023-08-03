Edremit'te Şüpheli Şahıs ve Araçta 36 Adet Sentetik Hap Ele Geçirildi
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin yaptığı çalışmada, şüpheli bir şahıs ve araçta 36 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli kişi, polis merkezine teslim edildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yaptığı çalışmada 36 adet sentetik hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği Akçay Altınkum Mahallesi 2002 Sokak üzerinde şüphe üzerine durdurulan C.A.(24) 36 Adet galara hap ele geçirildi.
Ekipler bahse konu ele geçirilen malzemeler gerekli iş ve işlemler için şüpheli kişiyi Akçay Polis Merkezi Amirliğine teslim etti. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel