Edremit'te Şüpheli Şahıs ve Araçta 36 Adet Sentetik Hap Ele Geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin yaptığı çalışmada, şüpheli bir şahıs ve araçta 36 adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli kişi, polis merkezine teslim edildi.