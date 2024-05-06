Edirne ve Kırklareli'nde 30 yabancı uyruklu yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde düzensiz göçün önlenmesine yönelik yapılan denetimlerde 30 yabancı uyruklu yakalandı. Edirne'de durdurulan araçta 6 yabancı uyruklu tespit edilirken, Kırklareli genelinde ise 24 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından ilgili birimlere teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 30 yabancı uyruklu yakalandı.
Edirne'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sürüyor.
Ekipler, Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyündeki yaptığı kontrolde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçtaki 6 yabancı uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen araç sürücüsü gözaltına alındı, kullandığı araca el konuldu.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de jandarma ekipleri, il genelindeki denetimlerinde 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.