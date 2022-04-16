EDİRNE (AA) - Edirne'de, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında " Edirne'nin Anıtsal Camileri" fotoğraf sergisi açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Trakya Üniversitesi ve Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) iş birliğinde Deveci Han Kültür Merkezi'nde açılan sergide EFOD sanatçılarının fotoğrafları yer aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, burada yaptığı açıklamada, Edirne'nin kültür, doğa ve inanç turizminin önemli merkezlerinden olduğunu söyledi.

Edirne'nin Osmanlı'ya bir asır payitahtlık yapan bir şehir olduğunu belirten Soytürk, "Kentimizde Osmanlı'nın birbirinden güzel camileri yer alıyor. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi kadim şehir Edirne'nin baş tacı. Sergide Edirne'nin anıtsal camilerinin fotoğrafları Edirnelilerle buluşuyor." dedi.

Serginin açılışına EFOD Başkanı Serdar İyiiz ve fotoğraf sanatçıları da katıldı.

Sergi, Turizm Haftası boyunca gezilebilecek.