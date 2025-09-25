Edirne Liseli Öğrenciler, Romanya'da 4 Madalya Kazandı

Romanya'da düzenlenen yemek yarışmasında 4 madalya kazanan Edirne Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yeni yarışmalara katılıp dünya mutfaklarını yakından tanımayı hedefliyor.

Erasmus Projesi kapsamında Köstence şehrinde 9 ülkeden 200'ün üzerinde yarışmacının katıldığı "Black Sea Fish Festival" yarışmasında yer alan öğrenciler Buğra Öztürk, Ege Gelal, Fikret Çağan Altın ve Oğulcan Çiftçi, 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Öğrencilerden Fikret Çağan Altın, AA muhabirine, yarışmadan 4 madalya ile dönmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Farklı etkinliklere katılarak mesleki tecrübelerini artırdıklarını belirten Altın, "Şeflerle tanışıp yeni iş fırsatları bulmuş olduk. Bunun üniversiteye girerken de yardımcı olacağını düşünüyoruz. Yarışmada elimizden geleni yaptık, bu da bize 2 altın ve 2 gümüş madalya olarak döndü. Bundan sonraki yarışmalarda farklı kreatif tabaklar hazırlayarak yeni alanlar denemeyi istiyorum." diye konuştu.

Buğra Öztürk de yarışmada farklı ülkelerden öğrencileri tanıyarak tecrübe kazandıklarını belirtti.

Okullarında turizm ve aşçılık üzerine kaliteli bir eğitim aldıklarını dile getiren Öztürk, "Gelecekte bu mesleği yapmak isteyenlere eğitim vermek için öğretmen olup geleceğin aşçılarını yetiştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Levrek sarma altın madalya getirdi"

Ege Gelal da yarışmada hazırladığı levrek sarma ile altın madalya kazandığını söyledi. Uluslararası bir yarışmadan madalyalarla dönmenin mutluluk verici olduğunu aktaran Gelal, "Yeni yarışmalara katılarak ülkemi temsil etmek, daha sonra restoran açmak istiyorum." dedi.

Oğulcan Çiftçi de yarışmada dereceye girdiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Yiyecek içecek hizmetleri alan öğretmenleri Tanju Karabulut ve Tuncay Ardalı da yarışmanın öğrencilerinin geleceğine önemli katkı sunduğunu, şef adayları olarak uluslararası alandaki seviyelerini görme fırsatı elde ettiklerini vurguladı.

"Başarı bizim için sıradanlaştı"

Okul Müdürü İlhan Dinç de öğrencilerin uluslararası yarışmalar sayesinde farklı kültürlere mensup meslektaşlarıyla buluşma fırsatı bulduğunu belirtti.

Bu tarz yarışmalarda öğrencilerin becerilerini uygulama fırsatı bulmasının madalyadan daha önemli olduğunu ifade eden Dinç, şunları kaydetti:

"Okul olarak Türkiye'deki yarışmalarda da başarı gösterdik. Bu bizim için sıradan olmaya başladı. Elde ettiğimiz başarılar hem okulumuzun hem Edirne'nin tanıtımı açısından önemli. Emeğimizin karşılığının çocuklarımızın başarılarıyla ortaya çıkması sonuca ulaştığımızı gösteriyor.

Öğrencilerimizin başarılı olmalarının nedenlerinden bir tanesi, çocuklarımız okulumuzu tercih ederken bilerek ve isteyerek geliyorlar. Hiçbir okula yerleşemedim meslek lisesine gideyim algısı yerine ben yiyecek ve içecek alanında, konaklama ve seyahat alanında eğitim alıp bu alanlarda çalışmak istiyorum düşüncesiyle hareket eden öğrencilerimiz geliyor. Tercih böyle olunca hem çocuklarımızın başarıya ulaşması hem öğretmenlerimizin işleri kolay oluyor."