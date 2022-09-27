Edirne haberleri... Keşan'da okullarda yangın tatbikatı düzenlendi Güncel Haberler Gelen Edirne haberine göre Keşan ilçesinde İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında okullarda yangın tatbikatı düzenlendi. Keşan ilçesinde İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında okullarda yangın tatbikatı düzenlendi. Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tatbikat öncesi öğrencilere İtfaiye Müdürlüğünün kullandığı araçlar ve yangın esnasında yapılması gerekenler anlatıldı. İtfaiye Müdürü Gökhan Yılmaz, öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Tatbikatta senaryo gereği okul bahçesinde çıkan yangın söndürüldü, okulda mahsur kalan öğrenciler itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Güncel Kaynak: AA / Cihan Demirci İtfaiye Keşan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Edirne haberleri... Keşan'da okullarda yangın tatbikatı düzenlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.