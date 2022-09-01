Edirne haberleri: Edirne'den kısa kısa

Edirne haberi... Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve beraberindeki heyet, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve beraberindeki heyet, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Sevgili, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Helvacıoğlu da Sevgili'ye çalışmalarında başarı diledi.

"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi

Edirne'de, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi 6. etap başvuruları başladı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başvuruların 1 Ekim'e kadar süreceği belirtildi.

Üreticilerin 150 bin liraya kadar destek alabileceği proje için başvuruların il ve ilçe müdürlüklerine şahsen yapılması gerektiği kaydedildi.

Kaymakam Ekinci ilçedeki tarihi alanları ziyaret etti

Enez Kaymakamı Cafer Ekinci, ilçedeki tarihi alanlarda incelemede bulundu.

Kaymakam Ekinci, ziyaretleri kapsamında Enez Kalesi'ni gezdi.

Enez Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gülnur Kurap ve Onursal Kazı Başkan Prof. Dr. Sait Başaran'dan bilgiler alan Ekinci, yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ekinci, Enez Ayasofya Camii Şerif-i, Kral Kızı Bazalikası, Has Yunus Bey Türbesi, Tarihi Osmanlı Türk Mezarlığı ve Roma Caddesi'ni de ziyaret etti.