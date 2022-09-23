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Edirne haber... Edirne'de sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi

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Edirne haber... Edirne'de sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi

Edirne bölgesinden gelen habere göre Edirne'de polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 kilo 478 gram esrar ele geçirildi.

Edirne'de polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 kilo 478 gram esrar ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyonlarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştiren ekipler, Karaağaç Mahallesi'nde şüpheli C.B'nin ikametinde arama yaptı. Yapılan arama sonucu 1kilo 478 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli C.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Edirne 3. Sayfa Güncel Haberler

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