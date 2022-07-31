Edirne gündem haberi: Edirne'de asayiş Edirne gündem haberi... Edirne'de, motosikletli polis timleri durumundan şüphelendikleri kişinin üzerinde kokain yakaladı. Edirne'de, motosikletli polis timleri durumundan şüphelendikleri kişinin üzerinde kokain yakaladı. Polis ekipleri, şüphe üzerinde bir aracı durdurdu. Araçtaki şüphelinin üzerinde yapılan aramada 6,28 gram kokain ele geçirildi. Ehliyeti olmadığı tespit edilen şüpheliye cezai ve adli işlem yapıldı. Araç yediemin otoparkına çekildi. Evinde uyuşturucu yakalanan şüpheliler tutuklandı Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası 2 adrese operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada 2 hassas terazi, 29,76 gram metamfetamin, 9,46 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi. İki şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Kaçak içki, sigara ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi Edirne'de bir büfede kaçak içki, sigara ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte ve gümrük kaçağı içki satışı yaptığı tespit edilen C.Ö'nün işlettiği büfede arama yaptı. Aramada, kaçak 9 şişe içki, 5 litre el yapımı olduğu değerlendirilen içki, 460 doldurulmuş sigara, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 4 dolu fişek ele geçirildi. Olayla ilgili C.Ö. hakkında hazırlanan tahkikat evrakı savcılığa gönderildi. Güncel AA / Cihan Demirci Güncel Haberler

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