Enez Kaymakamı köyleri ziyaret etti, kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal ilçeye bağlı köyleri ziyaret etti.

Şehitler, Işıklı ve Sütçüler köylerinde incelemelerde bulunan Tutal, vatandaşlarla sohbet etti.

Köy halkının isteklerini dinleyen Tutal, eksiklerin tespiti için ziyaretlere devam edeceğini söyledi.

Ziyaretlerde, kurum müdürleri de Tutal'a eşlik etti.

Enez'de kan bağışı

Enez Kaymakamlığı, ilçede düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede geçen hafta Türk Kızılay tarafından gerçekleştirilen organizasyona vatandaşla yoğun ilgi gösterdi.

Organizasyonda 58 ünite kan bağışı yapıldı.

Bu sayı 2023 verilerine göre Keşan ilçesinden sonraki en büyük katılım olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan ilçede 45. kez kan bağışında bulunan Mustafa Tepe'ye Türk Kızılay yetkilileri tarafından plaket verildi.

Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlara teşekkür edildi.