Edirne Valiliği himayelerinde hayata geçirilen "Bir kahvenizi içeriz" projesi İpsala'da başladı.

Edirne Valiliği himayelerinde hayata geçirilen "Bir kahvenizi içeriz" projesi İpsala'da başladı.

İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin ve beraberindekiler, Serhat İlkokulu velilerini ziyaret etti.

Öğrenciler ve aileleri, ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Okul ve aile iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği ziyaretlerin süreceği ifade edildi.

İpsala'da voleybol turnuvası düzenlenecek

İpsala Kaymakamlığınca voleybol turnuvası düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Müdür Vekili Ersin Kanar, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında kurumlar ve köy muhtarlıklarının katılımı ile voleybol turnuvası düzenleneceğini belirtti.

Turnuvaya katılmak isteyenlerin başvurularını tamamlamaları gerektiğini ifade eden Kanar, turnuva tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanacağını kaydetti.