Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

AA - İlker Gürel - Güncel
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrasında ilçe çıkışında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan ve FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edilen eski yarbay A.E, Ş.E ve A.Ö gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, Keşan, Güncel, Haberler

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