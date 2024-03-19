Edirne'de Roma dönemine ait 14 cam gözyaşı şişesi ele geçirildi
Edirne'de yapılan tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 cam gözyaşı şişesi bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramada ayrıca 3 define arama cihazı da ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Edirne'de tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait 14 cam gözyaşı şişesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir otomobilde arama yaptı.
Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 cam gözyaşı şişesi ve 3 define arama cihazına el konuldu.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.