Üye Girişi
Haberler

Edirne'de jandarma ekipleri bilgilendirme çalışmaları yapıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Enez ilçesindeki halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

Ekipler, vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıttı.

Servis denetimi ve bilgilendirme çalışması

Edirne'de jandarma ekiplerinin okul servislerine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy köyünde eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servislerini denetledi.

Sürücüler, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında uyarıldı. Ekipler, öğrencilere de temel trafik kuralları hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Edirne KADES Çocuk Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İlker Yiğit Çetin kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Alpu Belediye Başkan adayı İlker Yiğit Çetin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Rize Pazar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Pazar adayı Metin Gök kimdir? DEM Parti Rize Ardeşen Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Ardeşen adayı Ahmet Özdakak kimdir? DEM Parti Osmaniye Toprakkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Osmaniye Toprakkale adayı Meltem Taşkın kimdir? DEM Parti Osmaniye Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Osmaniye Merkez adayı Ziver Gümüş kimdir? DEM Parti Niğde Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde Merkez adayı Başak Caner Aktaş kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede oy kullanacak, hangi okulda? Liderler nerede oy kullanacak? Özhaseki vatandaşlarla neden tartıştı? Olay ne, ne oldu? DEM Parti Niğde Bor Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde Bor adayı Ayten Yıldırım kimdir? DEM Parti Nevşehir Ürgüp Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Ürgüp adayı Nazım Kaya kimdir? DEM Parti Nevşehir Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Merkez adayı Helin Elif Geyik kimdir? Gökçe Can kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Kemah Belediye Başkan adayı Gökçe Can kaç yaşında, nereli? Cengiz Türk kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Merkez Belediye Başkan adayı Cengiz Türk kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 27 Mart Euro kaç lira? Karabük Üniversitesi yabancı öğrencilere ne zorunluluğu getirdi? Karabük Üniversitesi'nin kararı ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title