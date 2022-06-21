Edirne'de FETÖ soruşturması kapsamında muvazzaf astsubay gözaltına alındı - Haberler

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Edirne'de FETÖ soruşturması kapsamında muvazzaf astsubay gözaltına alındı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de FETÖ soruşturması kapsamında muvazzaf astsubay gözaltına alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem yapılanmasında olduğu gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen muvazzaf astsubay üstçavuş yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem yapılanmasında olduğu gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen muvazzaf astsubay üstçavuş yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesörlü telefondan arandığı tespit edilen Keşan'daki askeri birlikte görevli astsubay üstçavuş F.Ç. Edirne Emniyet Müdürlüğü Keşan Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının gözaltı işlemleri sürüyor.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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