Edirne'de 25 bin 100 doldurulmuş makaron ele geçirildi - Haberler

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Edirne'de 25 bin 100 doldurulmuş makaron ele geçirildi

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de 25 bin 100 doldurulmuş makaron ele geçirildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 bin 100 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 bin 100 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Atalar Caddesi'nde şüpheliler M.G ve G.G'ye ait iş yeri ve deposunda arama yaptı.

Aramada, 25 bin 100 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Şüphelilere "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Uzunköprü Hisarcık Sigara Edirne Güncel Haberler

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