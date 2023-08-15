Edirne'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Valiliği, göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giren 22 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Ayrıca, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli de gözaltına alındı.