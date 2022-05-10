Edirne'de 1,5 ay içinde 4 yeni müze açılacak

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin 17'nci yüzyıldan bugüne ulaşan en önemli eserlerinden biri olan Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı'nda, 'Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri', ' Osmanlı Padişahları', ' Balkanlar'da Osmanlı Eserleri' ve padişah çadırı olan 'Otağ-ı Humayun' müzeleri açılacak.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 4 müzenin kuruluş çalışmalarını Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı'nda inceledi. Canalp, Osmanlı Padişahları Müzesi'nde yer alan padişahlar ile Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri Müzesi'ndeki devlet kurucularının heykellerini tek tek incelerken, müzede Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 ayrı dönemini yansıtan 3 heykelinin de yer alacağını söyledi.