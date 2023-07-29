Düziçi'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Kuşcu köyü mevkiinde elektrik şaft merkezinde trafo patlaması orman yangınına neden oldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletmeye bağlı arazözler, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Karadan gönderilen ekiplerin müdahalesine helikopterde havadan destek verdi, yangın çok daha fazla büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Bölgede 20 kişilik ekiple soğutma çalışmaları sürerken yaklaşık bir dekarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. - OSMANİYE