Düzce İl Emniyet Müdür Vekili Personeline Teşekkür Etti

Düzce İl Emniyet Müdür Vekili Yunus Emre Ünveren, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde insan üstü performansla seçimlerin güvenli ve huzur içinde geçmesini sağlayan personeline telsiz anonsu ile teşekkür etti.

Düzce İl Emniyet Müdür vekili Yunus Emre Ünveren, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde insan üstü performansla seçimlerin güvenli ve huzur içinde geçmesini sağlayan personeline telsiz anonsu ile teşekkür etti.

Düzce İl Emniyet Müdür vekili Yunus Emre Ünveren, eski İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ın emekliye ayrılmasıyla 13 Mayıs 2023 tarihinde göreve başladı. Göreve gelir gelmez, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri ile karşı karşıya kalan Ünveren, personelinin de desteği ile seçimleri sorunsuz ve güven içinde atlattı.

Ardından 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde de personelin sevk ve idaresini başarıyla görev yapan İl Emniyet Müdür Vekili Ünveren, Düzce'de seçimlerin sorunsuz atlatılmasına imza atan isimler arasında yer aldı.

Özellikle bu iki kritik dönemde kendisine destek veren personeline seçimlerin ardından yaptığı telsiz anonsu ile teşekkür eden İl Emniyet Müdür Vekili Yunus Emre Ünveren, anonsunda şunları söyledi; "14 Mayıs seçimleri ile 28 Mayıs seçimlerinde, seçimlerin güvenli ve huzur içinde geçmesini sağlayan ve şanlı Türk polisine yakışır şekilde hareket eden personellerime teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim." dedi.

İl Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri, ilçe emniyet müdürleri ve ekip amirleri aynı şekilde Emniyet Müdür Vekili Ünver'e teşekkürlerini arz ettiler. - DÜZCE