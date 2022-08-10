Düzce haberi | Düzce'de kendisini bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı Düzce bölgesinden gelen habere göre Düzce'de kendisini bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın hastanede tedavi altına alındı. Düzce'de kendisini bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın hastanede tedavi altına alındı. İddiaya göre, Merkez'e bağlı Cedidiye Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan R.K.D, kendisini sağ ve sol bacağından bıçakla yaraladıktan sonra sokağa çıkarak yardım istedi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının tedavisi sürüyor. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Güncel AA / Cem Ali Kuş Düzce Güncel Haberler

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