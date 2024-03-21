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Düzce'de Telefon Dolandırıcılığı Şüphelisi Tutuklandı

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Düzce'de telefonla aradığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da ikamet eden D.C, Karabük'te yaşayan Irak uyruklu A.F'yi telefonla arayarak "Adınız terör örgütüne karıştı, sınır dışı edileceksiniz." diyerek evdeki tüm paraları kendisine teslim etmesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine A.F, evdeki 918 bin lira, 2 çift küpe, 2 altın kolye, 2 altın yüzük, altın bileklik, 2 gram altın ve 2 çeyrek altını yanına alarak, şüphelinin yönlendirmesiyle Düzce'ye geldi.

Belirlenen yerde paraları teslim edeceği sırada karşısındakinin durumdan şüphelenen A.F, şüpheli D.C'ye direnerek çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, D.C'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan D.C, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Karabük Düzce Irak 3.Sayfa Güncel Haberler

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