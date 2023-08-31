Düzce'de Polis Uygulamasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde yapılan polis uygulamasında bir araç içerisinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Bahçeşehir Bölgesinde Gece Kartalları'nca gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçta 6 gram bonzai ve 3 gram metamfetamin bulundu. Şahıs gözaltına alındı ve araç emniyet otoparkına çekildi.