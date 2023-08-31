Düzce'de Polis Uygulamasında Uyuşturucu Ele Geçirildi
Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde yapılan polis uygulamasında bir araç içerisinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Bahçeşehir Bölgesinde Gece Kartalları'nca gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçta 6 gram bonzai ve 3 gram metamfetamin bulundu. Şahıs gözaltına alındı ve araç emniyet otoparkına çekildi.
Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde yapılan polis uygulamasında bir araç içerisinden uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bahçeşehir Bölgesinde Gece Kartalları'nca yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada durdurulan aracın sürücüsünün üzerinden 6 gram bonzai maddesi ve 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Şahıs gözaltına alınırken, araç incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel