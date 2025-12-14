Haberler

Birikimlerini emanet ettikleri kuyumcunun evinin önünde eylem yaptılar

Güncelleme:
Düzce'de bir grup, dolandırıldıklarını iddia ettikleri kuyumcunun evinin önünde toplanarak haklarını talep etti. Mağdurlar, birikimlerini emanet ettikleri kuyumcudan para ve altınlarını geri almak istiyor.

DÜZCE'de bir kuyumcu tarafından dolandırıldıklarını iddia eden bir grup, kuyumcunun evinin önünde toplanarak eylem yaptı.

Merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde bir araya gelen, çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, bir süre önce faaliyetini durdurduğu öne sürülen kuyumcuya birikimlerini emanet ettiklerini belirtti. Verdikleri para ve altınları geri almak istediklerini söyleyen grup, kuyumcunun evinin önünde eylem yaptı. Mağdurlar, kuyumcunun çok sayıda kişiyi mağdur ettiğini iddia etti.

Polis ekipleri, eylemin yapıldığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Eylem sırasında fenalaşan ve kanser hastası olduğunu söyleyen yaşlı bir kadın için sağlık ekipleri çağrıldı. Fenalaşan kadına ambulansta müdahale edildi.

Bazı mağdurlar, kuyumcuya defalarca gittiklerini ancak çeşitli gerekçelerle oyalandıklarını öne sürdü. Saatler süren eylemin ardından mağdurlar, yetkililerden konuyla ilgili adım atılmasını ve haklarının teslim edilmesini talep etti.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
