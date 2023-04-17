Dünya Bankası Gana'nın finansal sorununu desteklemek için 250 milyon dolar taahhüt etti

Gana Maliye Bakanı Ken Ofori-Atta, Dünya Bankasının ülkesinin finansal istikrar fonunu desteklemek için 250 milyon dolar kredi taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.

Gana Maliye Bakanı Ken Ofori-Atta, Dünya Bankasının ülkesinin finansal istikrar fonunu desteklemek için 250 milyon dolar kredi taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.

Ofori-Atta, yaptığı açıklamada, istikrar fonunun, herhangi bir ödeme gücü ve likidite sorunu olması durumunda hükümetin müdahale edebilmesini sağlamak için kurulduğunu belirtti.

Fonun en geç üçüncü çeyrekte verilmesini beklendiğini aktaran Ofori-Atta, "Fona daha fazla kaynak sağlanması için Afrika Kalkınma Bankası gibi ortaklarla görüşmeler devam ediyor." dedi.

Ülkede son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle tekrar IMF ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yapılmıştı. Bu karar, aktivistler ve halk tarafından eleştirilse de analistler, kararın Gana'nın zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olacağını belirtiyor.