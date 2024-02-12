Üye Girişi
Haberler

Düğün Magandalarına Bakırköy'de Ceza Yağdı

Güncelleme:

BAKIRKÖY'de düğün konvoyunda caddeyi trafiğe kapatarak trafiği tehlikeye sokan düğün magandalarına ceza yağdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen ekiplerin tek tek belirlediği şüphelilere toplamda 69 bin lira ceza yazıldı.

BAKIRKÖY'de düğün konvoyunda caddeyi trafiğe kapatarak trafiği tehlikeye sokan düğün magandalarına ceza yağdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen ekiplerin tek tek belirlediği şüphelilere toplamda 69 bin lira ceza yazıldı.

Olay, Eski Havaalanı Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana geldi. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafiği tehlikeye düşüren şüphelileri tek tek belirleyerek tespit etti. Polis ekipleri tarafından tespit edilen E.A.B., E.Z.D., E.G., İ.F., D.D., Y.M.Ç., İ.B.S., M.B. ve E.Ş. isimli kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin araçlarına ise polis ekipleri tarafından trafiği tehlikeye sokmaktan, drift atmaktan gibi bir çok maddeden toplamda 69 bin 121 lira trafik cezası kesilerek adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ogeday şampiyon oldu mu? Survivor Ogeday ne zaman şampiyon oldu? 13 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 13 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 13 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Sonbahar sözleri: Sonbahar ile ilgili sözler, en hüzünlü, anlamlı sonbahar mevsim sözleri! İstanbul'da sonbahar sözleri nelerdir? Şakak neresi? Şakak kemiği neresi? Şakak vücudumuzda nerede bulunur? Şakak ne tarafta bulunuyor? Üstte mi altta mı? İnorganik maddeler nedir, nelerdir? Organik ve inorganik maddelere örnekler! İnorganik maddelerin özellikleri nelerdir? Falda deniz kızı görmek ne anlama gelir? Falda deniz kızı görmek ne demek? Falda deniz kızı görmek iyi mi, kötü mü? Rüyada perde görmek ne anlama gelir? Rüyada tül perde görmek, rüyada beyaz perde görmek ne demek? Rüyada kırmızı ve yeşil perde görmek nedir? 13 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 13 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8. yargı paketinde AF var mı, genel af çıkacak mı? 13 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Kayserispor - Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kayserispor - Beşiktaş maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 12-13 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title