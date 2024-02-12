Düğün Magandalarına Bakırköy'de Ceza Yağdı

Olay, Eski Havaalanı Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana geldi. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafiği tehlikeye düşüren şüphelileri tek tek belirleyerek tespit etti. Polis ekipleri tarafından tespit edilen E.A.B., E.Z.D., E.G., İ.F., D.D., Y.M.Ç., İ.B.S., M.B. ve E.Ş. isimli kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin araçlarına ise polis ekipleri tarafından trafiği tehlikeye sokmaktan, drift atmaktan gibi bir çok maddeden toplamda 69 bin 121 lira trafik cezası kesilerek adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel