Seyfullah Kılıç: Türkiye'yi geleceğe hazırlayan genç mühendisler

Öğrenciliği sırasında Google, Facebook, Twitter gibi teknoloji şirketlerinin dijital uygulamalarındaki açıkları tespit edip, bunların iyileştirilmesine katkı veren Seyfullah Kılıç, siber güvenlik alanında kurduğu şirketle çözümlerini yurt içinde ve dışındaki kullanıcılarla buluşturuyor.

Anadolu Ajansının, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırladığı " Türkiye'yi geleceğe hazırlayan genç mühendisler" temalı dosya haberin yedinci bölümü SwordSec Siber Güvenlik Teknolojileri AŞ Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Seyfullah Kılıç'a ayrıldı.

Google, Facebook, Twitter, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) gibi şirketlerin dijital uygulamalarındaki açıkları tespit edip, bunların iyileştirilmesine katkı sağlayan Kılıç, daha sonra kurduğu girişimle yenilikçi çözümlere imza atıyor.

2013 yılında Google'da tespit ettiği zafiyetler sayesinde Hall of Fame'e dahil olan Kılıç, Google'ın güvenlik ekibiyle birlikte çalışarak bu zafiyetleri hızlıca kapatmak ve kullanıcıların güvenliği için çalıştı. Twitter ve Facebook gibi büyük platformlarda bulduğu zaafiyetlerin ardından ilgili ekiplerle iletişime geçen Kılıç, bu sorunların çözülmesi için gerekli adımları attı.

Kripto para madencilik cihazlarında 2017'de tespit ettiği zafiyetle siber güvenlik ve teknoloji dünyasında dikkati çeken Seyfullah Kılıç, bu bulgu sayesinde cihaz üreticilerinin güvenlik önlemlerini yeniden gözden geçirmelerine ve daha güvenli çözümler geliştirmelerine yol açtı.

Defcon, Blackhat ve HackIT gibi prestijli konferanslarda konuşmacı olarak davet edilen Kılıç, bu etkinliklerde dünya genelinden uzmanların bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

4 metrekare alanda yola çıktı

Seyfullah Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıl önce siber güvenlik sektörüne girdiğini söyledi.

Atılım Üniversitesinden 2018 yılında Yazılım Mühendisi olarak mezun olduğunu ifade eden Kılıç, aynı yıl şirketi TÜBİTAK desteğiyle kurduğunu belirtti.

Başlangıçta 4 metrekarelik bir ofisleri olduğunu dile getiren Kılıç, 6 yıl sonra 10 kişilik bir ekip ve 100 metrekarelik ofisle Teknopark Ankara ve Estonya Tallinn'de hizmet verdiklerini bildirdi.

Siber güvenlikle paralel olarak yazılımda da ilerlemeye çalıştığını aktaran Kılıç, "siber güvenlik mühendisliği" tarzı bir alan olmadığı için kendini geliştirerek bu noktaya geldiğini söyledi. Kılıç, "Okul önemi olduğu için yazılım mühendisliği öğrenimimi de tamamladım. Sektörün mutlaka yazılımla paralel olarak gitmesi gerekiyor. Bu iki sektör birbirini tamamlayan parçalar." dedi.

Siber güvenlik pazarının dünyada ve Türkiye'de arttığını vurgulayan Kılıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pazarın artmasında en büyük sebebi teknolojik cihazların ve varlıkların çoğalması. Bununla beraber şirketler artık siber güvenlik personeli, siber güvenlik çözümleyicisi ve araştırmacısı dediğimiz alanlarda personel aramaya başladı. Siber güvenlik çok büyük bir deniz derya, büyük bir dünya. Alt başlıkları var. Dünyada yüz binlerce kişiye ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor yazılımla beraber. Türkiye'de de büyük şirketler, kamu kurumlarımız ihtiyaç olduğunu belirtiyor ve her yıl da artarak devam edecek. İlgili bölümlerden mezun olan kişiler, genç arkadaşlarımız bu alanda kendini daha da geliştirerek, rakiplerinin önüne geçerek, ülkeye faydalı olabilecek bir seviyeye gelmeli. Eğer gelirlerse kesinlikle aranan eleman olurlar. Sadece Türkiye'de değil dünyada bu geçerli."

"Global alanda çalışan çok fazla Türk var"

Siber güvenliğin Türkiye'de de potansiyel taşıdığına işaret eden Kılıç, ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ gibi öncü firmaların bu alana ciddi yatırımlar yaptığını, bunun beraberinde personel ihtiyacını artırdığını söyledi.

Siber güvenliğin çocukluktan ileri yaşlara kadar bir ihtiyaç haline gelmeye başladığını vurgulayan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elimizdeki mobil cihazlardan giyilebilir teknolojilere, akıllı ev sistemlerinden otonom elektrikli araba sistemlerine kadar teknoloji hayatımızın içine girmeye başladı. Bununla beraber internetin seviyesi, interneti kullanma gücümüz yükseldi. Siber güvenlik her yaşta bir ihtiyaç hale gelmeye başladı. Sadece kötü niyetli hackerların eline düşmek değil düşmanların, rakiplerin veya uluslararası siber casusların varlığıyla ciddiyeti artmaya başladı.

Siber güvenliğe girmek isteyen arkadaşlara tavsiyem bozmayı öğrensinler, mutlaka bozmaya öğrenmeleri gerekli. İkincisi merak olacak. ve üçüncüsü de yazılım, algoritma, ağ güvenliği konusunda öğrenme hevesi. Bu 3 konuya önem verirlerse siber güvenlikte ortalama 5 yıl içerisinde uzman seviyelerine gelip yüksek seviyeli maaşlarla çalışma potansiyeline ulaşmış olurlar. Sadece ülkemiz değil, globalde de bu bir ihtiyaç. Kendilerini yetiştirip gösterirlerse globalde de çalışma imkanları mutlaka olur. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu çok önemli kişiler global çapta dünyada bilinen firmalarda hizmetler veriliyor. Meta, Google, Tesla gibi firmalarda çok fazla Türk çalışan arkadaşlarımız var."

"Meraklı olunursa başarı gelir"

Siber güvenlik ekosisteminin güçlenmesi için devlet nezdinde bir desteğe, özel sektörün açısından da farkındalık yaratacak adımlara ihtiyaç olduğunu ifade eden Seyfullah Kılıç, şunları kaydetti:

"Devlet nezdinde son 5 yılda büyük bir artış var. Siber güvenlik kültürünü çok fazla kurumda görmeye başladık. Özel sektörde de aslında artış var. Orada biraz daha kapalı kutu ilerliyor. Çünkü özel sektör ben kendi güvenliğimi sağlayayım da neler oluyorsa olsun bakış açısına sahip ama bu da büyük ihtimal düzelecek yakında. Özel sektörün de ağırlık vermesi gerekli bu konuya.

Siber güvenlik ciddi, önemli bir alan. İhtiyaç olan bir alan. Girildiği zaman maaş seviyesinden tutun da çalışma pozisyonuna kadar tatmin edici, girişimci olmak isteyen arkadaşlara da kapıları sonuna kadar açılabilecek, global dünyaya da hizmet verilebilecek bir alan. Meraklı olunursa bu alanda başarılı olunabileceğini öngörüyorum."