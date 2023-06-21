Doğu Karadeniz'deki Kestane Ormanlarındaki 'Katil Arı' İçin Yeni Biyoteknik Mücadele Yöntemi Geliştirildi

Doğu Karadeniz'deki kestane ormanlarını istila eden 'katil arı' olarak bilinen böceğe karşı yapışkan tuzaklı biyoteknik mücadele yöntemi geliştirildi. Denemelerde başarılı sonuç veren yöntem, bölgedeki ormanlarda uygulanmaya başlandı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Üniversitesi tarafından geliştirilen yöntemde, malt ve şeker içerikli preparatın yaydığı kokuya gelen böceğin ağaçlara asılan sarı renkli yapışkan tuzaklara yakalandığı gözlendi. Biyolojik mücadeleye biyoteknik takviye olarak uygulanan yöntem, Trabzon'daki kestane ormanlarında da deneme aşamasında uygulanacak.

DOĞU Karadeniz'de kestane ağaçlarının kurumasına yol açan, halk arasında 'katil arı' olarak da bilinen böceğe karşı 'Torymus sinensis' türü böcekle sürdürülen biyolojik mücadeleye takviye olarak, yapışkan tuzaklı biyoteknik mücadele yöntemi geliştirildi. Denemelerde, malt ve şeker içerikli preparatın yaydığı kokuya gelen böceğin ağaçlara asılan sarı renkli yapışkan tuzaklara yakalandığı gözlendi. Başarılı sonuç veren yöntem, bölgedeki ormanlarda uygulanmaya başlandı.

Ana vatanı Çin olan, Türkiye'de ilk kez 2014'te Yalova'da ortaya çıkan, halk arasında 'katil arı' ya da 'gal arısı' olarak bilinen 'Dryocosmus kuriphilus' türü böcek, 2021'de Doğu Karadeniz ormanlarında görüldü. 2 yıl içerisinde Trabzon, Rize ve Artvin'deki kestane ormanlarını istila eden, ağaçların dal, yaprak ve tomurcuklarına yerleşerek yuva yapan böceğe karşı bölgede, 'Torymus sinensis' türü böcekler doğaya salınarak biyolojik mücadele başlatıldı.

Tuzaklara yakalanan zararlı böceğin popülasyonunu takip ederek çalışma sahasını genişleteceklerini de kaydeden Yılmaz, "Feromonlara düşen zararlı böceğin popülasyona olan etkisini görmemiz lazım. Şu anda bunun için ana çalışma sahalarımızdan biri olan, daha önce 'Torymus sinensis' böceğini saldığımız Araklı sahasında ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Sürmene ve Köprübaşı civarındaki ormanlarda da feromon asmaya devam edeceğiz. Bunlardan çıkacak sonuçlara göre diğer sahalarda yoğun şekilde mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.