Doğu Anadolu'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı

Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli, Erzincan ve Ardahan'da 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, polis ve jandarma ekiplerince "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Erzurum'da, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Cumhuriyet Caddesi'ndeki uygulamada, yayalara uymaları gereken kurallar hakkında bilgi vererek, broşür ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Yakutiye Medresesi yanına kurulan trafik standını da ziyaret eden Tuncer ve Şimşek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Emniyet Müdürü Tuncer, stant ziyareti sonrası gazetecilere, özellikle sürücüler ile yayaları kapsayan uygulamanın bir hafta boyunca devam edeceğini söyleyerek, "Buradaki amacımız trafikte güvenli sürüş ve güvenli yaya olma anlamında kazaları en aza indirmek. Aslında temel hedefimiz hiç kaza olmaması, hiçbir can kaybı olmaması, hiçbir hasarlı ya da ölümlü trafik kazalarının olmaması." dedi.

Kars

Kars'ta Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı önündeki uygulamada, Vali Vekili Tahir Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, sürücü ve yayaları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Polis ve jandarma ekiplerince vatandaşlara broşür ve kırmızı düdük dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, gazetecilere, trafik lambası olmayan yerlerde yayanın kendisini göstermesi gerektiğini ifade ederek, "5 adımda yayaya nasıl yol verilir, sürücülerin yayaların yapması gereken önemli noktalar nelerdir, adım adım bunları anlatıyoruz." dedi.

Iğdır

Iğdır'da Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necdet Karaca, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Özer, Atatürk Caddesi Valilik Konağı önünde yol kontrolüne katıldı, sürücü ve yayaları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Kampanya çerçevesinde jandarma ve polisler, kırmızı düdük dağıttığı çocuklardan, anne ve babalarının araç kullanırken kurallara uymaması durumunda bunu çalarak onları uyarmasını istedi.

Ardahan

Ardahan'da il merkezindeki uygulamaya, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir ile diğer ilgililer katıldı.

Uygulamada, kampanya hakkında bilgilendirilen sürücülere çikolata ve kolonya, çocuklara da kırmızı düdük verildi.

Ağrı

Ağrı'da il merkezinde yapılan denetime katılan Vali Vekili İbrahim Şenkon, kampanya hakkında sürücüleri ve yayaları bilgilendirdi.

İlçelerde de polis ve jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda, sürücülere ve yayalara trafik kurallarının yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Tunceli

Tunceli'de 15 Temmuz Bulvarı'ndaki etkinlikte, Vali Mehmet Özkan, sürücü ve yolculara trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Polis ve jandarma ekiplerince vatandaşlara broşür ve hediyeler dağıtıldı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan da katıldı.

Erzincan

Erzincan'da Ordu Caddesi Saat Kulesi önünde yapılan uygulamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, yaya ve sürücüleri bilgilendirdi.

Uygulamada vatandaşlara broşür dağıtıldı.