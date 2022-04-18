Doğu Anadolu'da toz taşınımı uyarısı - Haberler

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Doğu Anadolu'da toz taşınımı uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Doğu Anadolu'da toz taşınımı uyarısı

Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesi için toz taşınımı uyarısı yapılarak görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesi için toz taşınımı uyarısı yapılarak görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu raporunda özellikle 18 Nisan'a dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Kuvvetli sağanak ve toz taşınımı uyarısı yapan Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklığının düşeceğini kaydetti.

Afrika'dan gelen çöl tozları ise uyarıların dozunu artırırken mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunan uzmanlar, evdeyken de kapı ve pencerelerin mümkün olduğunca kapalı kalmasını, tozlar sebebiyle önümüzdeki günlerin özellikle kronik nefes rahatsızlığı bulunan kişiler için tehlikeli olabileceğini belirtti.

(Ahmet Akbuğa/ İHA)

Doğu Anadolu'da toz taşınımı uyarısı

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi, Meteoroloji, Nisan, Güncel, Haberler

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