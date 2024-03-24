Doğu Anadolu'da Kar ve Soğuk Hava Etkili Oluyor

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar ve soğuk etkili oluyor.

Dün ve gece aralıklarla yağan karın ardından beyaza bürünen Erzurum'da, sabah saatlerine doğru soğuk hava etkili oldu.

Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 11 derece ölçülen kentte, araçların camları buz tuttu, kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu.

Bazı bina ve iş yerlerinin çatılarında kar kütleleri ve buz sarkıtları oluştu, belediye ekipleri yollardaki kar ve buzları temizleme çalışması yaptı.

Kars

Kars'ta aralıklarla etkili olan kar yerini soğuk havaya bıraktı.

Ekipler, karın ardından kaldırım ve yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle tuzlama çalışması yaptı.

Kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yeşilbaş ördekler, Kars Çayı'nda yiyecek ararken görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde de karın ardından soğuk hava etkili oldu.

Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar bitkiler kırağıyla kaplandı.

Vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Esnaf Alper Sarı, AA muhabirine, yaklaşık bir haftadır kar yağdığını belirterek, "Bu gece de kar yağdı, sabah güneş açtı ama hava soğuk ve ayaz. Dükkanlarımızın önünü temizliyoruz." dedi.

Bazı ilçe esnafı ise yaban kuşlarına yem bıraktı.

Karayolları ve belediye ekiplerince bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı.

Ağrı

Ağrı'da da yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yerini soğuk havaya bıraktı.

Ekipler, sorumluluk alanlarındaki yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Gece başlayan kar nedeniyle etraf beyaza büründü.

Yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma oluştu.