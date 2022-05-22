Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı - Haberler

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Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Doğu Akdeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah ilk saatlerde Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kuzey kıyıları, Adana'nın doğu ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Doğu Akdeniz, Meteoroloji, Adana, Hatay, Güncel, Haberler

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