Doğu Akdeniz'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek, ani sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

MGM verilerine göre, Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey (Dörtyol, Erzin) ilçelerine kuvvetli olması bekleniyor.

MGM, Doğu Akdeniz'de beklenen yağış sonucunda yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.