Doctor Strange in the Multiverse of Madness'a büyük ilgi: İki günde rekor gelir!

İlk gösterimini 2016'nın Kasım ayında yapan Doctor Strange, o günden bu yana Marvel sinematik evreninin en popüler karakterlerinden birisi olmayı başardı. Serinin uzun süredir beklenen devam filmi Doctor Strange in the Multiverse of Madness dün tüm dünyada vizyona girdi.

Koronavirüs salgını ve arkasından gelen karantina süreciyle birlikte birçok Marvel filmi ertelemeye uğradı. Bunlardan birisi olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness, büyük bekleyişinin ardından izleyiciyle buluştu. Henüz iki gün olmadan film rekor gelir elde etti.

İlk olarak 5 Mayıs perşembe günü ABD'de izleyicisiyle buluşan film, sadece bir günde 36 milyon dolarlık gelir elde etti. 6 Mayıs'ta tüm dünyaya açılan film 85,7 milyon dolarlık bir gelire sahne oldu. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, böylelikle sadece iki günde 121.7 milyon dolar gelirle rekor gelir elde etti.

Doctor Strange'in devam filmi, Marvel evreninde sıkça rastladığımız başka bir filmin devamı olma özelliğiyle karşımızı çıkıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz Aralık ayında vizyona giren Spider-Man: No Way Home'da Doctor Strange karakteri karşımıza çıkmıştı. Doctor Strange in the Multiverse of Madness ise bu filmin devamını konu alıyor.

Öte yandan film sosyal medyada da yankı uyandırdı. İzleyenler tarafından tam not alan filmde ayrıca kızıl cadı olarak da bilinen Scarlett Witch yer alıyor. Peki siz filmi izlediniz mi? Marvel evrenleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından veya SDN Forum'dan bizlerle paylaşabilirsiniz.

