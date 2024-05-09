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Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Mardin Valisi'ni ziyaret etti

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Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, Vakıf Haftası dolayısıyla Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti. Ziyarette Demir, Vali Akkoyun'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, "Vakıf Haftası" dolayısıyla Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, 6-12 Mayıs tarihlerinde kutlanan Vakıf Haftası dolayısıyla kendisini ziyaret eden Vakıflar Bölge Müdürü Demir ve beraberindekilerini makamında ağırladı.

Demir, ziyarette Vali Akkoyun'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Tuncay Akkoyun Vakıf Haftası Hakan Demir Diyarbakır Mardin Vakıf Yaşam Politika Güncel Haberler

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