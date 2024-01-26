Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde silahlı kavga: 2 yaralı
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Kırıkkaşık Mahallesi'nde iki aile arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.