Diyarbakır İhracatında Yüzde 17,5 Artış… Osb Başkanı Fidan: "İhracat Rakamları Üretim Direncinin Kanıtıdır"

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, kentin bu yıl on aylık dış ticaret performansının arttığını belirterek, "Veriler, Diyarbakır’ın Avrupa’ya ve Kafkasya’ya düzenli üretim gönderen bir sanayi kentine dönüştüğünü gösteriyor. OSB’deki firmalarımız kalite standartlarını yükseltiyor, sertifikasyon süreçleri hızlanıyor ve teknoloji kullanım oranı artıyor. Bu tablo, Diyarbakır sanayisinin yeni bir evreye geçtiğinin işaretidir” dedi.

Diyarbakır'ın ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 artarak 235,3 milyon dolara yükseldi. İhracat rakamlarını değerlendiren Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mustafa Fidan, artışın sadece rakamsal bir büyüme olmadığını, sanayicinin risk alabilme kapasitesinin, üretimdeki kararlılığının ve küresel koşullara karşı geliştirdiği direnç mekanizmasının bariz bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Fidan, artışın özellikle küresel belirsizliklerin yoğun olduğu bir dönemde gerçekleşmesinin önemine işaret ederek, "Enerji fiyatlarından lojistik sorunlarına, tedarik zinciri kırılmalarından küresel talep daralmalarına kadar dünya genelinde üretim büyük sınavlardan geçiyor. Böyle bir atmosferde Diyarbakır'ın ihracatını yüzde 17,5 artırabilmiş olması, kentimizin üretim direncinin ve sanayicimizin inatçı emeğinin somut kanıtıdır. OSB olarak bu tabloyu çok değerli buluyoruz" diye konuştu.

'120 milyon doları aşan Irak ihracatı, Diyarbakır'ın bölgesel ağırlığını açıkça ortaya koyuyor'

Irak'ın Diyarbakır için artık yalnızca bir dış ticaret kapısı değil, aynı zamanda stratejik bir partner haline geldiğini dile getiren Fidan, "120 milyon doları aşan Irak ihracatı, Diyarbakır'ın bölgesel ağırlığını açıkça ortaya koyuyor. Bu pazarla kurduğumuz bağ sadece ürün akışından ibaret değil; kültürel, ekonomik ve coğrafi olarak stratejik bir karşılıklı bağımlılık oluşmuş durumda. Irak, Diyarbakır sanayisinin doğal hinterlandı haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

'OSB'deki firmalarımız kalite standartlarını yükseltiyor'

Diyarbakır'ın pazar çeşitliliğinde de önemli bir eşiği geçtiğini belirten Fidan, Almanya'da yüzde 49, Azerbaycan'da ise yüzde 123'lük artışın kentin artık tek bir pazara bağlı olmadan büyüme kapasitesine sahip olduğunu gösterdiğini söyledi. Fidan, "Bu veriler, Diyarbakır'ın Avrupa'ya ve Kafkasya'ya düzenli üretim gönderen bir sanayi kentine dönüştüğünü gösteriyor. OSB'deki firmalarımız kalite standartlarını yükseltiyor, sertifikasyon süreçleri hızlanıyor ve teknoloji kullanım oranı artıyor. Bu tablo, Diyarbakır sanayisinin yeni bir evreye geçtiğinin işaretidir" diye konuştu.

"Diyarbakır artık sadece tekstil ve gıda ağırlıklı bir üretim üssü değil"

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe 39,9 milyon dolarlık ihracat hacminin "rutinin ötesinde, stratejik bir sıçrama" olduğunu aktaran Fidan, yeni tesisler, kapasite artışları ve istihdam genişlemelerinin kentin sanayi omurgasını çeşitlendirdiğini ifade etti. Fidan, "Diyarbakır artık sadece tekstil ve gıda ağırlıklı bir üretim üssü değil; kimya ve metal sektörleri güçlü bir şekilde ön plana çıktı" dedi.

Fidan, tekstil ve hazır giyimde yaşanan yüzde 40'lık daralmanın panik oluşturmadığını ancak sektörde yeni bir yol haritası ihtiyacına işaret ettiğini söyleyerek, "Rekabet artık fiyatla değil, kalite ve hızla yapılıyor. Bu iki alanda doğru adımları atmazsak küresel dalgalanmalardan etkilenebiliriz" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın coğrafi konumunun ihracat için büyük bir avantaj oluşturduğunu belirten Fidan, Mersin Limanı ve Habur Sınır Kapısı'na yakınlığın rekabet gücünü artırdığını söyledi ve yeni lojistik merkezlerinin devreye girmesiyle bu avantajın daha da büyüyeceğini kaydetti.

Diyarbakır'ın üretim kapasitesini yukarı çeken temel faktörlerden birinin genç iş gücü olduğunu söyleyen Fidan, mesleki eğitim merkezleriyle yapılan iş birliklerinin nitelikli personel arzını artırdığını vurguladı.

'2026'da ihracatın iki katına çıkması kesinlikle ulaşılabilir bir hedeftir'

2026'nın ilk 10 aydaki ihracatını değerlendirirken "Bu ivme final değil, güçlü bir sanayi çağının başlangıcıdır" diyen Fidan, Diyarbakır OSB'nin gelecek vizyonunu şu sözlerle anlattı:

"Bugünkü yüzde 17,5'lik artış bizim için bir sonuç değil; yeni bir başlangıçtır. Mevcut ivmeyi korur, pazar çeşitliliğini artırır ve üretim altyapısını güçlendirirsek 2026'da ihracatın iki katına çıkması kesinlikle ulaşılabilir bir hedeftir. Sanayicinin krediye erişimde yaşadığı sıkıntıların aşılması, hızlı tren hattının devreye alınması, Mersin Limanı'na ulaşımın kolaylaşması, otoban bağlantısının yapılaması, yeni lojistik merkezleriyle entegrasyon gibi adımların atılması halinde Diyarbakır'ın 1 milyar dolar ihracatı aşan bir üretim merkezine dönüşeceğini belirtti. Fidan, son olarak, "Biz OSB olarak bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Diyarbakır'ın sanayi çağını başlatacak adımları hep birlikte atıyoruz."

